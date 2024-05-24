В Новосибирске перекроют улицы для проведения Крестного хода

Мэрия Новосибирска сообщила, какие улицы будут перекрыты в связи с проведением Крестного хода в городе.

По информации пресс-службы мэрии Новосибирска, 26 мая в городе пройдет Крестный ход в честь Кирилла и Мефодия.

В 12 часов около Вознесенского собора на Советской улице состоится массовый религиозный обряд. Шествие продлится 40 минут.

Во время сбора участников Крестного хода и самого мероприятия для обеспечения дорожной безопасности будет временно ограничено движение транспорта.

Так, движение будет ограничено с 11:00 до 12:00 по ул. Советской на участке от ул. Достоевского до ул. Гоголя.

В период с 12:00 до 13:00 проезд будет закрыт по ул. Гоголя на участке от площади Лунинцев до ул. Мичурина.

С 12:00 до 14:00 будут действовать ограничения по Красному проспекту на участке от ул. Писарева до ул. Свердлова; по ул. Крылова на участке от ул. Советской до ул. Мичурина; по ул. Державина на участке от ул. Советской до ул. Мичурина; по ул. Фрунзе на участке от ул. Советской до ул. Мичурина; по ул. Романова на участке от ул. Советской до ул. Мичурина; по ул. Потанинской на участке от ул. Советской до ул. Мичурина; по ул. Ядринцевской на участке от ул. Мичурина до Красного проспекта; по ул. Орджоникидзе от ул. Мичурина до Вокзальной магистрали; по Вокзальной магистрали от ул. Орджоникидзе до проспекта Димитрова; по ул. Депутатской на участке от ул. Серебренниковской до Красного проспекта; по ул. Максима Горького на участке от ул. Серебренниковской до ул. Советской; по ул. Чаплыгина на участке от ул. Советской до Красного проспекта; по ул. Октябрьской на участке от ул. Серебренниковской до ул. Советской; по ул. Коммунистической на участке от ул. Серебренниковской до ул. Советской; по Октябрьской магистрали на участке от Красного проспекта до ул. Кирова; по нечетной стороне ул. Кирова на участке от Октябрьской магистрали до ул. Восход.

Напомним, что стала известна погода на выходные в Новосибирске и области.