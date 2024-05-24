В Новосибирске планируют освободить 300 га под комплексное развитие территорий

В Новосибирске будет освобождено 300 гектаров земли для комплексного развития территории.

В настоящее время значительная часть территории занята частным сектором. В рамках инвестиционной программы в город будет привлечено 100 миллиардов рублей.

«Все концепции должны предусматривать строительство не только многоквартирных домов, но и школ, детских садов, объектов спортивного и культурно-досугового назначения, а также инженерной и транспортной инфраструктуры», — сказал мэр Новосибирска Кудрявцев.

Застройщики должны будут придерживаться принципа единообразия в архитектуре и планировке зданий.

Напомним, что в Новосибирской области завершился первый этап ремонта моста через Омь.