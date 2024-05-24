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проиcшествия

В Новосибирске Porsche рухнул на проезжую часть Ипподромской

Фото: «АСТ-54» во «ВКонтакте»

В Новосибирске на улице Ипподромской автомобиль Porsche упал на проезжую часть.

В группе «АСТ-54» во «ВКонтакте» появилась информация о том, что ночью 24 мая в Новосибирске произошло ДТП с участием Porsche.

На видео видно, что водитель иномарки съезжал с улицы Фрунзе на Ипподромскую. Он не справился с управлением, в результате чего транспорт упал на проезжую часть Ипподромской.

На месте происшествия работала бригада скорой помощи.

Напомним, что в Новосибирске мужчина попал в ДТП и потерял сознание.

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Нина Раневская
Журналист

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