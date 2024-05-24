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общество

В Новосибирске прошел рейд по выявлению нелегальных мигрантов

Фото: Сиб.фм

В Кировском районе Новосибирска прошел очередной рейд по выявлению нелегальных мигрантов, согласно сообщению из областного управления полиции.

На территории Кировского района удалось проверить документы у 188 иностранцев.

В результате проверки трое из них были пойманы на предоставлении недостоверной информации миграционным службам, а двое иностранцев нарушили правила въезда на территорию РФ.

Мероприятия подобного рода будут проводиться и дальше.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске иностранцы атаковали миграционный центр.

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Кристина Матвеева
Журналист

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