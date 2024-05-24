В Новосибирске прошла первая сессия молодежного парламента 5 созыва

23 мая, в Законодательном Собрании Новосибирской области состоялось первое заседание Молодёжного парламента V созыва.

Молодёжный парламент – главный представительный орган молодежи нашего региона; коллегиальный совещательный и консультативный орган при Законодательном Собрании Новосибирской области. Молодёжный парламент создан в целях обеспечения участия молодежи в возрасте от 16 до 35 лет в формировании и реализации молодёжной политики региона, формирования правовой и политической культуры молодежи, содействия развитию социальной активности молодежи.

В 2024 году избран пятый созыв Молодёжного парламента.

С приветственным словом перед началом сессии Молодёжного парламента выступил Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив.

«Все вы прошли районные выборы, получили первый опыт избирательной кампании. Избирательная кампания – это всегда показатель вашего лидерства, показатель того, что вы умеете разговаривать с людьми. И это самое главное. Мы готовы к сотрудничеству и уверены, что опыт общения с депутатами, фракциями, партиями, он, поверьте, вам всегда пригодится в жизни, – подчеркнул Андрей Шимкив. – Я могу сказать на своем опыте, а я проходил много избирательных кампаний, главное – умение разговаривать, умение общаться с людьми любых должностей и званий. Хотя мне всегда проще общаться с механизаторами, чем с начальниками. Но надо уметь говорить с любой категорией людей. И этот опыт вам точно пригодится. Поздравляю вас с избранием! Надеюсь, что в своей дальнейшей работе вы будете в прямом контакте с нашим профильным комитетом, который курирует Молодёжный парламент. И можете выходить с любыми инициативами. Не стесняйтесь, выходите, мы готовы рассматривать любые ваши предложения».

Кандидатами на должность председателя Молодёжного парламента выдвинулись Андрей Шамалёв и Алина Шеляева. Оба кандидата представили свои программы перед собравшимися.

В ходе первой сессии путем закрытого тайного голосования был избран новый председатель Молодёжного парламента Новосибирской области V созыва. Им стала Алина Шеляева, за которую было отдано 27 голосов из 43 присутствовавших на сессии.

Поздравив с победой нового председателя Молодёжного парламента V созыва, спикер регионального парламента обратился к молодежи: «Если хочешь работать – работа всегда найдется. Включайтесь в процесс, за вами будущее, будущее страны. Растите, дерзайте! Надо работать и любить свою Родину, а не свои амбиции. Запомните это раз и навсегда».