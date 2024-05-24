В Новосибирске простились с известным кинорежиссером Виталием Гонновым

В Новосибирске прошла церемония прощания с кинорежиссером Виталием Гонновым.

В Новосибирске в пятницу прошла церемония прощания с кинорежиссером, заслуженным деятелем искусств Виталием Гонновым. Он ушел из жизни 21 мая на 85-м году.

Гоннов родился 1 сентября 1939 года в Ташкенте. В 1961 году он окончил физико-математический факультет Киргизского государственного университета. А в 1969 году получил диплом кинорежиссера игрового кино во ВГИКе.

Его дебютной работой стал фильм-опера «Алкина песня», созданный на основе спектакля Новосибирского театра оперы и балета. Всего в фильмографии режиссера около 80 работ, многие из которых были отмечены призами и дипломами различных кинофестивалей.

В 1974 году режиссер снял в Новосибирске мелодраму «Вера и Федор». В этом фильме Александр Абдулов исполнил свою первую главную роль.

Виталий Гоннов долгое время возглавлял Новосибирское отделение Союза кинематографистов России. Он руководил фестивалем молодого кино «Зеленое яблоко» и был профессором кафедры ОИТ в НГТУ НЭТИ.

Кинокритик, член Союза кинематографистов РФ Алексей Кожемякин рассказал, что Гоннов действительно выдающийся деятель кино, который в жизни был скромным и интеллигентным человеком.

«Когда вы до сих пор приезжаете в Москву и общаетесь с настоящими киноведами, хорошо разбирающимися в истории отечественной документалистики, да, они все помнят, кто такой Виталий Васильевич Гоннов, и что за фильмы он создавал в Новосибирске. У нас так не помнят, как помнят там, в Москве, те, кто действительно занимается историей кино», — пояснил кинокритик BFM-Новосибирск.