В Новосибирске провели испытания комплекса удаленного определения взрывоопасных предметов

В Новосибирске прошли испытания системы удаленного обнаружения взрывоопасных предметов.

В Новосибирске провели испытания роботизированного комплекса, который может удаленно обнаруживать взрывоопасные предметы.

«Робот должен снять все не представляющие для него угрозы взрывоопасные предметы: противопехотные мины, какие-то еще», — рассказал исполнительный директор компании «Компит Техник» Алексей Малышев РЕН ТВ.

Во время испытаний проверяется, сколько времени требуется, насколько качественно и глубоко почва прорабатывается, а также способность комплекса обезвреживать взрывоопасные предметы.

Изобретенная технология может как минимум в десять раз повысить эффективность разминирования, при этом саперы будут в безопасности.

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