В Новосибирске женщина незаконно получала пенсию за счет средств умершего отца

Дочь участника Великой Отечественной войны получала пенсию отца после его смерти. Ленинский районный суд признал её виновной в мошенничестве.

Подсудимая обманным путем в период с января 2015 года по октябрь 2021 года продолжала получать пенсию после смерти своего отца от сотрудников АО "Почта России" и Пенсионного фонда.

В общей сложности она похитила более трех миллионов рублей. Женщина признала свою вину.

Суд принял решение назначить ей наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.

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