В поселках под Новосибирском восстановили электроснабжение

В поселках Новосибирской области восстановили подачу электроэнергии.

В пригороде Новосибирска полностью восстановили электроснабжение, которое было нарушено из-за несанкционированных работ, повредивших кабель ЛЭП. Об этом сообщает пресс-служба компании «Региональные электрические сети».

«Аварийно-восстановительные [работы] в поселке Красный Яр завершены, все потребители включены», — гласит текст сообщения.

Ранее в поселках Красный Яр и Садовый более 30 подстанций, врачебная амбулатория, газовая котельная, школа, а также жители 15 садоводческих товариществ остались без света.

Напомним, что в Новосибирске временно ограничивают движение транспорта.