В поселках под Новосибирском восстановили электроснабжение

В поселках Новосибирской области восстановили подачу электроэнергии.
В пригороде Новосибирска полностью восстановили электроснабжение, которое было нарушено из-за несанкционированных работ, повредивших кабель ЛЭП. Об этом сообщает пресс-служба компании «Региональные электрические сети».
«Аварийно-восстановительные [работы] в поселке Красный Яр завершены, все потребители включены», — гласит текст сообщения.
Ранее в поселках Красный Яр и Садовый более 30 подстанций, врачебная амбулатория, газовая котельная, школа, а также жители 15 садоводческих товариществ остались без света.
Напомним, что в Новосибирске временно ограничивают движение транспорта.