сегодня
24 мая, 14:27
пробки
6/10
погода
+13.6°C
курсы валют
usd 90.24 | eur 97.87
сегодня
24 мая, 14:27
пробки
6/10
погода
+13.6°C
курсы валют
usd 90.24 | eur 97.87
сегодня 13:05
общество

В поселках под Новосибирском восстановили электроснабжение

Фото: телеграм-канал АО «РЭС»

В поселках Новосибирской области восстановили подачу электроэнергии.

В пригороде Новосибирска полностью восстановили электроснабжение, которое было нарушено из-за несанкционированных работ, повредивших кабель ЛЭП. Об этом сообщает пресс-служба компании «Региональные электрические сети».

«Аварийно-восстановительные [работы] в поселке Красный Яр завершены, все потребители включены», — гласит текст сообщения.

Ранее в поселках Красный Яр и Садовый более 30 подстанций, врачебная амбулатория, газовая котельная, школа, а также жители 15 садоводческих товариществ остались без света.

Напомним, что в Новосибирске временно ограничивают движение транспорта.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Нина Раневская
Журналист

Читайте в