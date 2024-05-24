За неделю почти 2 тысячи новосибирцев пострадали из-за клещей

За неделю в Новосибирской области от укусов клещей пострадали почти две тысячи человек.

Как сообщает Роспотребнадзор, в Новосибирской области с 15 по 21 мая зарегистрировали 1983 случая укуса клещом. Всего за текущий сезон было зафиксировано 3 515 случаев.

От укусов клещей больше всего пострадали жители Новосибирского, Искитимского и Тогучинского районов. Также активность клещей наблюдалась на территории Советского, Первомайского и Заельцовского районов регионального центра.

Сотрудники Роспотребнадзора регулярно исследуют клещей на наличие инфекций. Например, в ходе недавних проверок было выявлено 48 клещей с энцефалитом, 503 клещей с боррелиозом, у 44 клещей обнаружен эрлихиоз, у 38 клещей — гранулоцитарный анаплазмоз.

Напомним, что Новосибирскую область накроет поток магнитных бурь с 24 по 27 мая.