«Разрыв кишки»: в Новосибирске будут судить запинавшего возлюбленную мужчину

Новосибирские полицейские расследуют уголовное дело о смерти женщины, которую до смерти запинал гражданский муж. Спасти потерпевшую не смогли даже многочисленные операции.

В этом месяце медики прооперировали женщину, которая получила травмы и увечья после скандала с гражданским мужем. В семье часто происходили скандалы, но последний закончился настоящей трагедией.

«Сигнал поступил из больницы: женщине было проведено порядка семи операций, но в итоге она всё равно скончалась. Произошёл разрыв кишки, — рассказал Сиб.фм источник, знакомый с ситуацией. – Девушка несколько дней провела в больнице, но, к сожалению, её спасти не удалось».

После случившегося было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека». На данный момент продолжается расследование, и всё будет зависеть от результатов экспертизы.

«Мужчина был задержан, на время следствия он помещён в СИЗО. Вину свою не отрицает, но поясняет, что не ожидал таких последствий»,

– добавляет собеседник.

Санкция этой статьи также предусматривает лишение свободы до 15 лет. Известно, что у погибшей остались маленькие дети, которых взяли на воспитание родственники женщины.

«Изучается личность фигуранта, смягчающие и отягчающие обстоятельства, а также причины, почему медицинская помощь была оказана позже», — добавили в следственных органах.

Напомним, домашнее насилие нередко заканчивается трагически. Так, месяц назад в селе Ярково Новосибирской области 43-летний муж-абьюзер насмерть забил свою супругу, мать пятерых детей. Инвалид зарезал Розу, несмотря на то, что у мужчины не было одной ноги. Сейчас по данному факту также продолжается расследование. Уголовное дело квалифицировали по статье 105 УК РФ «Убийство». Его задержали, когда он весь был испачкан в крови.

«Он, видимо, пытался покончить с собой, но смелости не хватило. Раны были не смертельны, но зато скорая к нему моментально приехала, а к Розе нет. Возможно, он хотел добежать до трассы, чтобы поймать попутку. Но кто бы его взял такого? Там еще и бурная речка, тут видимо он тоже побоялся через неё переплывать», — рассказывала корреспонденту Сиб.фм сестра убитой Розы Махабат.