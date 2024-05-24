Житель Тюмени пошел на преступление ради любимой жены

Мужчина украл из магазина два букета цветов.

В Тюмени стражи правопорядка задержали местного жителя, который украл из магазина два букета цветов. Мужчина признался, что пошел на такой шаг ради любимой жены. Вдобавок в момент совершения преступления он был пьян. Об этом сообщает Вслух.ru.

Оказывается, что, выбрав подходящий для спутницы букет, мужчина последовал к кассе и попытался расплатиться скидочной картой. Продавец, заметив, что оплата не прошла, сообщила ему об этом. Но посетитель взял два букета и быстро скрылся.

Тюменцу предъявили обвинение по статье «Грабеж». Ему грозит до четырех лет лишения свободы. В настоящее время фигурант находится под подпиской о невыезде.

Напомним, новосибирец проник в чужой дом и украл бензопилу.