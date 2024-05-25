Более тысячи детей из НСО получили бесплатно системы мониторинга глюкозы

В Новосибирской области более тысячи детей получили системы мониторинга уровня глюкозы бесплатно.

В Новосибирской области дети, больные сахарным диабетом, получают возможность пользоваться системами непрерывного мониторинга уровня глюкозы. Было закуплено более тысячи таких приборов. Этого количества достаточно, чтобы обеспечить всех нуждающихся детей в регионе.

Министерство здравоохранения сообщает, что в рамках федеральной программы «Борьба с сахарным диабетом» были поставлены системы непрерывного мониторинга глюкозы.

Эти устройства пришли на смену традиционным тест-полоскам. Они крепятся к телу ребенка и почти непрерывно измеряют уровень сахара в крови. Результаты измерений отображаются на смартфонах родителей.

Напомним, что школьники Новосибирска продолжают отмечать последние звонки.