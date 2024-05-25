Кудрявый Слава Марлоу, Элджей в очках и маленький Шура: как выглядели новосибирские звезды в школьные годы

В Новосибирске для большинства школьников 25 мая уже прогремели последние звонки. Портал Сиб.фм решил собрать детские фотографии наших земляков, ставших популярными по всей стране.

Артём Готлиб или Слава Марлоу

Мальчик Тёма, родившийся в 1999 году в семье сибиряков, вырос в доме, где звучала разнообразная музыка. Его внимательная мама заметила увлечение сына музыкой и отвела его в школу, где он изучал игру на фортепиано и саксофоне. К 2015 году, когда будущий битмейкер, композитор, продюсер, блогер, рэпер и звукорежиссёр начал первые шаги в творчестве, ему понадобился хороший компьютер.

Артём дал родителям обещание успешно завершить учебный год в обмен на покупку техники. Обе стороны соблюли условия договора, и с тех пор сын зарабатывает собственные деньги творчеством.

Павел Прилучной

Будущий успешный актёр Павел Прилучной провёл своё детство в городе Бердске под Новосибирском. Родился в 1987 году в семье хореографа Любови Прилучной и боксера Валерия Дэля. Родители воспитывали его строго: отдали в бокс, как папу, и в хореографию, как маму. Однако после десятого сотрясения мозга на ринге, Павел решил покинуть спорт (на тот момент он уже был кандидатом в мастера спорта).

В возрасте 13 лет, остался без отца. Павел переехал в Новосибирск и стал искать способы заработка — мыл машины, занимался торговлей и вел вечеринки в клубах. Все эти трудности закалили Павла и помогли сформировать его как востребованного актёра и режиссёра собственных кинопроектов.

Шура или Алесандр Медведев

Александр Медведев, известный как Шура, вырос без отца, так как его родители расстались вскоре после его рождения в Новосибирске. После того как мама вышла замуж во второй раз и у них появился сводный брат, девятилетний Саша перешел под опеку бабушки, которая оставила в его душе самые теплые воспоминания. Бабушка, любившая необычные наряды (она пела перед зеркалом в домашних платьях), внушила ему любовь к ярким нарядам и эксцентричному поведению.

Когда ему исполнилось всего 13 лет, он впервые вышел на сцену — правда, это были подмостки одного из ресторанов в Новосибирске, где его бабушка работала поваром. Там на ресторанных вечеринках он испытывал бабушкины наряды и парики, а также исполнял песни популярных групп, таких как Modern Talking и "Ласковый май".

Яркий, смелый и провокационный образ на сцене был дополнен отсутствием передних зубов (которые выбил его младший брат), став "фишкой" певца на многие годы (детство не отпускало его надолго).

Элджей

Алексей Узенюк, или Элджей, начал свой жизненный путь в 1994 году как прилежный мальчик из хорошей семьи. Его школьные товарищи помнят его как пухленького очкарика, который не выделялся среди других сибирских детей.

С детства он писал стихи о природе, но они были далеки от агрессивности его нынешних текстов. В тринадцать лет он впервые участвовал в рэп-батле и, одержав победу, осознал свою способность к словесной атаке. С тех пор он начал сочинять свои тексты, которые принесли ему славу и успех. Имя для сцены он выбрал ещё будучи ребёнком — проводя время с друзьями, он подписывал свои граффити вымышленным именем Элджей.

Пелагея

Пелагея, улыбчивая девушка с архаичным именем, проявляла сценический талант с самого раннего детства. Она была звездой всех утренников в детском саду Новосибирска и дебютировала на небольшом концерте на выставке авангардистов уже в четыре года, куда привела её мама.

Мать Пелагеи, джазовая певица, режиссер и преподаватель актерского мастерства, заметила талант дочери и отдала её в специализированную школу при консерватории Новосибирска. В 10 лет она уже выступала на телешоу "Утренняя звезда" и завоевала славу своим мощным голосом.

Митя Фомин

Дмитрий (Митя) Фомин вырос в семье сибирских интеллигентов в Новосибирске. Его отец был доцентом и преподавателем университета, а мать — инженером. С самого детства у Мити проявились две страсти — природа (особенно животные) и музыка (он пел под виниловые пластинки советских исполнителей).



Его любовь к природе привела к желанию стать ветеринаром; он активно участвовал в зоологическом кружке при зоопарке Новосибирска. Однако по совету родителей Митя поступил в медицинский институт и параллельно посещал театральный вуз как вольный слушатель. Его страсть к музыке превратилась в профессию, и сейчас, помимо успешной карьеры, его дом наполнен животными, включая американского бульдога Белоснежку и кота мейн-куна Бармалея.