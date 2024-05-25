Новосибирцы приняли участие в акции по сбору вторсырья

В Новосибирске горожане сдали на переработку 880 кг вторсырья.

Мероприятие состоялось в субботу 25 мая в Новосибирске. Экомобиль, как и несколько месяцев назад, работал в Центральном парке. В этот день все, кто хотел, могли не только сдать отработавшие батарейки, но и получить натуральное мороженое в обмен на них. Для участников экологической акции также была организована фотосессия на территории парка.

За три часа субботнего дня жители города сдали на переработку 408 килограммов крышечек и 472 килограмма батареек.

В следующий раз экомобиль приедет в Центральный парк 26 июня. Он будет работать с 14:00 до 17:00. Об этом сообщает пресс-служба МУП «САХ».

Напомним, что в Новосибирске пройдет праздник в честь 70-летия улицы Богдана Хмельницкого.