Общественники хотят отменить фестиваль «Черника Music Fest» в Новосибирске

Общественники выступают за отмену фестиваля «Черника Music Fest» в Новосибирске.

В Новосибирске координационный совет выступил против проведения музыкального фестиваля «Черника Music Fest», на котором должны были выступить Элджей и другие современные исполнители. По мнению членов совета, творчество этих артистов негативно влияет на нравственность и традиционные семейные ценности.

Координационный совет обратился к властям с просьбой рассмотреть вопрос о запланированном в городе «Черника Music Fest». Общественники считают, что это мероприятие можно назвать «культурной диверсией».

Фестиваль запланирован на 15 и 16 июня в парке «Арена», рядом с новым ЛДС.

Ранее активисты выступали с требованием отменить фестиваль из-за того, что в нем участвует певец из Новосибирска Элджей. Представители «Русской общины» получили только формальные отписки, поэтому они готовят обращение к Александру Бастрыкину, председателю Следственного комитета.

Напомним, что жители Новосибирской области столкнулись с майским снегопадом.