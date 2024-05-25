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общество

Последний звонок 25 мая: красивые картинки, открытки и пожелания

Фото из открытых источников

25 мая по всей стране прозвучат последние звонки для школьных выпускников.

Подарите своим одноклассникам, учителям, выпускникам и их родителям открытку с этим звонком, чтобы создать праздничное настроение. Для одних это будет приятное чувство ностальгии, для других — манящее ощущение перемен.

Последний звонок — это долгожданный и трогательный школьный момент, который остаётся в памяти на всю жизнь. Выберите подходящую открытку. Скачайте её бесплатно и отправьте через социальные сети, чтобы разделить радость этого дня.

Фото Последний звонок 25 мая: красивые картинки, открытки и пожелания 2

Фото Последний звонок 25 мая: красивые картинки, открытки и пожелания 3

Фото Последний звонок 25 мая: красивые картинки, открытки и пожелания 4

Фото Последний звонок 25 мая: красивые картинки, открытки и пожелания 5

Фото Последний звонок 25 мая: красивые картинки, открытки и пожелания 6

Фото Последний звонок 25 мая: красивые картинки, открытки и пожелания 7

Фото Последний звонок 25 мая: красивые картинки, открытки и пожелания 8

Фото Последний звонок 25 мая: красивые картинки, открытки и пожелания 9

Фото Последний звонок 25 мая: красивые картинки, открытки и пожелания 10

Фото Последний звонок 25 мая: красивые картинки, открытки и пожелания 11

Фото Последний звонок 25 мая: красивые картинки, открытки и пожелания 12

Фото Последний звонок 25 мая: красивые картинки, открытки и пожелания 13

Фото Последний звонок 25 мая: красивые картинки, открытки и пожелания 14

Фото Последний звонок 25 мая: красивые картинки, открытки и пожелания 15

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Игорь Кириченко
Журналист

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