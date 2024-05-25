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общество

Рев мотора, байкеры и рок-н-ролл: в Новосибирске прошло открытие мотосезона. Фоторепортаж

Фото: Евгения Иванова / Сиб.фм

25 мая в Новосибирске состоялось открытие мотосезона.

Мотоклуб «Ночные волки» появился в конце 80-х годов в Советском Союзе. За это время он стал известен во всем мире как крупнейшее, сильное и независимое объединение с богатой историей и традициями.

Это сообщество мотоциклистов, объединенных общими ценностями и убеждениями, разделяющих схожие взгляды на мир и связанных искренней дружбой.

25 мая 2024 года состоялось открытие мотосезона в Новосибирске.

Сбор прошел в 13:40 на парковке ТЦ на улице 1-е Мочищенское шоссе, 6.

Стартовала колонна мотоциклистов традиционно в 14:23.

Сиб.фм собрал самые яркие фотографии с открытия мотосезона.

Фото Рев мотора, байкеры и рок-н-ролл: в Новосибирске прошло открытие мотосезона. Фоторепортаж 2

Фото Рев мотора, байкеры и рок-н-ролл: в Новосибирске прошло открытие мотосезона. Фоторепортаж 3

Фото Рев мотора, байкеры и рок-н-ролл: в Новосибирске прошло открытие мотосезона. Фоторепортаж 4

Фото Рев мотора, байкеры и рок-н-ролл: в Новосибирске прошло открытие мотосезона. Фоторепортаж 5

Фото Рев мотора, байкеры и рок-н-ролл: в Новосибирске прошло открытие мотосезона. Фоторепортаж 6

Фото Рев мотора, байкеры и рок-н-ролл: в Новосибирске прошло открытие мотосезона. Фоторепортаж 7

Фото Рев мотора, байкеры и рок-н-ролл: в Новосибирске прошло открытие мотосезона. Фоторепортаж 8

Фото Рев мотора, байкеры и рок-н-ролл: в Новосибирске прошло открытие мотосезона. Фоторепортаж 9

Фото Рев мотора, байкеры и рок-н-ролл: в Новосибирске прошло открытие мотосезона. Фоторепортаж 10

Фото Рев мотора, байкеры и рок-н-ролл: в Новосибирске прошло открытие мотосезона. Фоторепортаж 11

Фото Рев мотора, байкеры и рок-н-ролл: в Новосибирске прошло открытие мотосезона. Фоторепортаж 12

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Нина Раневская
Журналист

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