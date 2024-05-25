Рев мотора, байкеры и рок-н-ролл: в Новосибирске прошло открытие мотосезона. Фоторепортаж

25 мая в Новосибирске состоялось открытие мотосезона.
Мотоклуб «Ночные волки» появился в конце 80-х годов в Советском Союзе. За это время он стал известен во всем мире как крупнейшее, сильное и независимое объединение с богатой историей и традициями.
Это сообщество мотоциклистов, объединенных общими ценностями и убеждениями, разделяющих схожие взгляды на мир и связанных искренней дружбой.
25 мая 2024 года состоялось открытие мотосезона в Новосибирске.
Сбор прошел в 13:40 на парковке ТЦ на улице 1-е Мочищенское шоссе, 6.
Стартовала колонна мотоциклистов традиционно в 14:23.
Сиб.фм собрал самые яркие фотографии с открытия мотосезона.