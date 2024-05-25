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25.05.2024 13:30
общество

Тонированный Lexus без номеров поставил на уши весь центр Новосибирска

Фото: СКРИНШОТ АСТ-54

Авто пронеслось на красный знак светофора. Сотрудники ГИБДД начали поиск лихача. Об этом сообщили очевидцы в паблике «АСТ-54».

В Новосибирске правоохранители разыскивают водителя тонированного автомобиля Lexus без номеров, который проехал по встречной полосе на красный сигнал светофора.

По словам автора поста, нарушитель двигался по улице Гоголя. В ГИБДД прокомментировали этот инцидент: «Сотрудники Госавтоинспекции города Новосибирска ориентированы на установление личности водителя и привлечения его к административной ответственности».

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске с начала 2024 года число аварий выросло на 5%.

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Роман Чугаев
Журналист

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