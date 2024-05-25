В ближайшие три дня уровень воды в Оби может достичь критической отметки

В ближайшие три дня в Оби может подняться уровень воды до критической отметки.

В Алтайском крае продолжается вторая волна паводка. Уровень воды в Оби поднимается до опасных отметок. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

По информации спасателей, в ближайшие три дня в реке Оби от села Усть-Чарышская Пристань до Барнаула и ниже по течению сохранится высокий уровень воды.

В Республике Алтай уровень воды в реках начал снижаться, что позволяет надеяться на более спокойное прохождение второй волны паводка.

В барнаульском микрорайоне Затон продолжает работать оперативная группа МЧС. Там остаются подтопленными 22 придомовых участка.

По прогнозам синоптиков, существует вероятность подтопления прибрежных территорий села Усть-Чарыш. Уровень воды в реке Оби 26 и 27 мая может достичь отметок 575–590 см при опасной отметке в 580 см.

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