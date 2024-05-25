В Минтрансе рассказали о дорогах для развития автотуризма в Новосибирской области

Министерство транспорта назвало дороги, которые будут развивать для автотуризма в Новосибирской области.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства региона определило 10 приоритетных автомобильных дорог для развития автомобильного туризма в регионе.

Приоритетными дорогами стали: К-17р «Новосибирск — Кочки — Павлодар», К-18р «120 км а/д «К-17р» — Камень-на-Оби», К-12 «Новосибирск — Колывань — Томск», К-14 «104 км а/д «Р-256 — Сузун», К-15 «104 км а/д «Р-256 — Черепаново — Маслянино», К -10 «Краснозерское — Половинное», К-24 «Новосибирск — аэропорт Толмачево», К-16 «129 км а/д «Р-255» — Тогучин — Карпысак», К-28 «72 км а/д «Р-256» — Легостаево — Чемское — 76 км а/д «К-16», Н-0835 «Легостаево — Новососедово — Верх-Ики».

В документе говорится, что развитие дорожной инфраструктуры в Новосибирске должно быть направлено на повышение доступности туристических объектов и улучшение качества дорожного сервиса. Об этом пишет РБК Новосибирск, ссылаясь на ведомство.

В пресс-службе Правительства Российской Федерации сообщили, что проект планируется реализовать в два этапа.

Первый этап, который намечен на 2024–2025 годы, будет посвящен разработке программы развития автомобильного туризма с планом мероприятий.

Второй этап, рассчитанный на период с 2025 по 2035 годы, будет направлен на совершенствование законодательства и мер государственной поддержки.

Напомним, что в Академгородке Новосибирска на два дня перекроют участок улицы для фестиваля.