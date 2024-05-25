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общество

В Новосибирске пройдет праздник в честь 70-летия улицы Богдана Хмельницкого

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирске состоится праздник, посвященный 70-летию улицы Богдана Хмельницкого.

В воскресенье, 26 мая, в Калининском районе Новосибирска пройдет празднование 70-летия улицы Богдана Хмельницкого. В честь этого события для гостей будет организована экскурсия и концерт.

Празднование начнется в 13:00, а закончится в 20:00.

Жители района смогут посетить экскурсию, лекцию краеведа, а также концертную программу.

Помимо этого, пройдет открытие Арт-фестиваля.

В конце праздника гостей мероприятия ожидает большой концерт.

Напомним, что в Новосибирске 2 ЗАГСа будут работать в выходные в честь Дня семьи, любви и верности.

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Нина Раневская
Журналист

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