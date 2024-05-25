В Новосибирске пройдет праздник в честь 70-летия улицы Богдана Хмельницкого

В Новосибирске состоится праздник, посвященный 70-летию улицы Богдана Хмельницкого.
В воскресенье, 26 мая, в Калининском районе Новосибирска пройдет празднование 70-летия улицы Богдана Хмельницкого. В честь этого события для гостей будет организована экскурсия и концерт.
Празднование начнется в 13:00, а закончится в 20:00.
Жители района смогут посетить экскурсию, лекцию краеведа, а также концертную программу.
Помимо этого, пройдет открытие Арт-фестиваля.
В конце праздника гостей мероприятия ожидает большой концерт.
Напомним, что в Новосибирске 2 ЗАГСа будут работать в выходные в честь Дня семьи, любви и верности.