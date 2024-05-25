В Новосибирске прошел рейд по выявлению затонированных автомобилей

В Новосибирске прошел рейд по проверке тонировки на автомобилях.

Сотрудники Госавтоинспекции Новосибирска совместно с представителями прокуратуры провели очередной рейд, направленный на выявление автомобилей с чрезмерно затонированными стеклами. Об этом сообщает пресс-служба областного управления МВД.

По информации ведомства, одним из самых распространенных нарушений среди новосибирских водителей является тонировка стекол, которая не соответствует требованиям. За два часа сотрудники ГИБДД остановили 14 автомобилей с сильно затемненными стеклами.

Все нарушители были оштрафованы на 500 рублей. Большинство из них сняли пленку с автомобильных стекол на месте. Однако один из водителей не стал снимать пленку самостоятельно и предпочел вызвать эвакуатор, чтобы доставить свою Audi в специализированный центр.

Также в ходе рейда было обнаружено два автомобиля без регистрационных знаков. В отношении водителей этих автомобилей были составлены административные протоколы. Им грозит штраф в 5 тысяч рублей или лишение водительских прав на срок до трех месяцев.

Напомним, что в Академгородке Новосибирска на два дня перекроют участок улицы для фестиваля.