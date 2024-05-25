В Новосибирске спасатели помогли утятам вернуться к маме-утке

Спасатели МАСС в Новосибирске пришли на помощь маленьким утятам.

25 мая житель дома на улице Бориса Богаткова обратился к спасателям МАСС. Он попросил специалистов помочь маленьким утятам.

Дело в том, что около дома ходила обеспокоенная утка, чьи птенцы провалились под решетку. Спасатели отреагировали на вызов и сняли решетку, а после достали птенцов и отнесли в безопасное место.

Специалисты МАСС планировали вывезти утят и их маму к водоему, но этого не удалось сделать, так как взрослая утка не поддавалась поимке.

Информация о находке была передана в компетентную организацию, которая занимается дикими птицами.

Напомним, что жители Новосибирской области столкнулись с майским снегопадом.