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вчера 23:47
общество

В Новосибирске спасатели помогли утятам вернуться к маме-утке

Фото: МАСС

Спасатели МАСС в Новосибирске пришли на помощь маленьким утятам.

25 мая житель дома на улице Бориса Богаткова обратился к спасателям МАСС. Он попросил специалистов помочь маленьким утятам.

Дело в том, что около дома ходила обеспокоенная утка, чьи птенцы провалились под решетку. Спасатели отреагировали на вызов и сняли решетку, а после достали птенцов и отнесли в безопасное место.

Специалисты МАСС планировали вывезти утят и их маму к водоему, но этого не удалось сделать, так как взрослая утка не поддавалась поимке.

Информация о находке была передана в компетентную организацию, которая занимается дикими птицами.

Напомним, что жители Новосибирской области столкнулись с майским снегопадом.

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Нина Раневская
Журналист

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