В Новосибирске студентам Новоколледжа могут не выдать дипломы

В Новосибирске существует риск, что студенты Новоколледжа не получат свои дипломы.

Руководители учебного заведения объявили, что Новоколледж в ближайшее время прекратит свою работу. Пока неизвестно, получат ли дипломы сотни студентов, которые обучались здесь. Эта новость вызвала серьезную обеспокоенность среди учащихся.

Так, студенты Новоколледжа заявили, что не могут забрать свои школьные аттестаты, чтобы поступить в другие учебные заведения.

«Министерство образования контролирует ситуацию. У нас процесс идет по плану», ─ рассказал директор Новоколледжа Юрий Лобанов «Вести.Новосибирск».

В сложившейся ситуации родители студентов обращаются в суд, а учащиеся и педагоги пишут жалобы.

Напомним, что жители ЖК «Галактика» в Новосибирске пожаловались на нехватку общественного транспорта.