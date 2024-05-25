В Новосибирске вспомнили о пропавшем 11 лет назад 8-летнем Косте Кривошееве

В Новосибирске вновь заговорили о 8-летнем Косте Кривошееве, который пропал 11 лет назад.

В Новосибирске в рамках акции, посвященной Дню пропавших детей, которая состоялась 25 мая, вспомнили о 8-летнем Косте Кривошееве, который пропал 11 лет назад. Волонтеры организации «Лиза Алерт» представили фотографии 61 пропавшего ребенка, среди которых был и Костя.

В настоящее время в Новосибирской области продолжаются поиски трех детей, которые пропали без вести.

Среди пропавших можно увидеть фотографии детей от 1,5 лет и до подростков до 17 лет. Родители не теряют надежды, что их дети однажды обязательно вернутся домой.

В Новосибирске не прекращаются поиски Фаниса Назыпова, 16-летнего подростка, который пропал в Куйбышеве 10 апреля 2024 года. Также продолжаются поиски Салима Самойлова из села Травное Доволенского района. Он исчез в 2015 году, когда ему было всего 11 лет.

Костя Кривошеев из поселка Озерки № 6 Каргатского района пропал в возрасте 8 лет. Поисковый отряд «ЛизаАлерт» поделился информацией о том, как пропадали дети в прошлом. Они отметили, что многие из этих детей уже стали взрослыми, и по старым фотографиям их лица может быть трудно узнать.

«Посмотрите на этих детей — один из пропавших может оказаться совсем рядом, уже повзрослевший, но все тот же потерянный ребенок», — гласит пост.