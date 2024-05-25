В Новосибирской области заявили о росте домашнего насилия

Представители социальных служб сообщили о том, что в Новосибирской области увеличилось число случаев домашнего насилия.

В Новосибирской области наблюдается рост числа случаев домашнего насилия, которые регистрируют социальные центры. В основном от домашнего насилия страдают женщины с маленькими детьми и беременные.

Эксперты отмечают, что в официальную статистику попадают только те случаи, когда жертвы решаются обратиться за помощью. К сожалению, многие случаи домашнего насилия остаются скрытыми от общества.

В Новосибирской области работают пять специализированных центров, предоставляющих помощь людям, пострадавшим от домашнего насилия. Перечень этих центров и их контактные данные можно найти в специальной памятке на сайте регионального уполномоченного по правам человека.

«Если года 3-4 назад это были скорее единичные случаи среди всех обращений к нам, то сейчас это не менее 60% всех обращений. Одновременно мы можем разместить у себя пять женщин. Они находятся у нас разное время. В 2023 году через наш центр прошло 47 женщин. Если возьмем наши последние данные, то из пяти поступивших женщин три пострадали от домашнего насилия. К нам, как правило, поступают женщины с детьми. Это уязвимая категория, им некуда скрыться», – сообщила социальный педагог адаптационного центра «Голубка» Нина Никиточкина BFM-Новосибирск.

В последнее время в центры обращаются в основном женщины, пострадавшие от домашнего насилия. Чаще всего это жертвы своих мужей или сожителей. Остальные случаи, когда людям просто негде жить или у них серьезные финансовые трудности, скорее исключение из правил. Домашнее насилие составляет 95% от всех обращений.

«Чаще жертвами становятся молодые женщины. Но бывает и другая возрастная категория – 40 лет и старше. Дальнейшая судьба жертв складывается по-разному. Есть женщины, которые даже сильно пострадав от действий мужа-насильника, убежав от него, продолжают оставаться с ним на связи. Насильники их снова находят, уговаривают вернуться, преследуют и все повторяется снова. На чаще всего, если женщина поняла, в каких отношениях она находилась, то у нее получается разорвать этот круг. У нее появляется план действий на жизнь, что делать со своим здоровьем, работой, детьми. Работа с психологами, помощь социальных служб помогают в этом» – рассказала педагог-психолог адаптационного центра для одиноких матерей «Материнская обитель «Маргарита» Анастасия Манвелян.

Социальные работники, психологи и юристы, которые помогают жертвам домашнего насилия, отмечают, что одной из серьезных проблем во многих случаях является то, что правоохранительные органы не всегда реагируют должным образом.

С 2017 года в России декриминализировали семейные побои, в соответствующем законе речь идет о впервые совершенных побоях. Однако на практике, по мнению экспертов, органы часто не принимают необходимых мер при получении вызовов или заявлений о домашнем насилии.