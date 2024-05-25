Жителей Новосибирска пугают подростки с хвостами и в костюмах животных

Приверженцев субкультуры фурри и квадроби начали замечать по всей стране. Дети переодеваются в животных и копируют их повадки иногда даже кусая прохожих. Об это пишет издание atas.info.

Квадроби – это нечто среднее между косплеем и спортом. Когда дети надевают костюмы животных и начинают имитировать их привычки и повадки с применением гимнастических элементов.

Фурри – это движение, участники которого интересуются антропоморфными животными. Фурри рисуют персонажей, придумывают рассказы о них и переодеваются в костюмы. В нашу страну это явление пришло лишь в конце 90-х и начале 00-х годов

Эксперты отмечают, что опасность в этом всё же есть, ведь если в такое общество вольётся психически не здоровый человек, то он может утратить связь с реальностью.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Забайкалье запретили одевать детей в костюмы Хагги-Вагги на утренники.