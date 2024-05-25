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общество

Жители Новосибирской области столкнулись с майским снегопадом

Фото: соцсети

В районах Новосибирской области 25 мая выпал снег.

В телеграм-каналах «ЧП Новосибирск» и «АСТ-54 black» появилась информация о том, что в Баганском и Карасукском районах Новосибирской области 25 мая выпал снег.

Снег покрыл автомобили, а также приусадебные участки с зеленой травой.

При этом в региональном центре снега не было, однако прошел небольшой дождь, а в течение дня горожане сталкивались с сильным холодным ветром.

Напомним, что в ближайшие три дня уровень воды в Оби может достичь критической отметки.

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Нина Раневская
Журналист

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