«Белджи» ищет в Новосибирске поставщиков для автокомпонентов

Крупнейшее белорусско-китайское предприятие «Белджи» планирует закупать автозапчасти в Новосибирской области.

На заводе белорусско-китайского предприятия СЗАО "Белджи" побывала новосибирская делегация во главе с губернатором региона Андреем Травниковым. О планах по сотрудничеству рассказал генеральный директор Геннадий Свидерский.

«Компетентные в области автомобильной электроники предприятия Новосибирской области могут стать нашими партнерами и поставлять электронные автокомпоненты для уже локализованных под собственным брендом белорусских машин",

- передаёт слова Свидерского ТАСС.

То-менеджер отметил, что выбор на Новосибирскую область упал неслучайно: в регионе очень развито производство электроники. Этому сотрудничеству предрекают большое будущее.

"В последнее время мы видим прогресс в части поставки легкового транспорта. Неспроста сегодня делегация Новосибирской области посетила "Белджи", — отметил также заместитель премьер-министра Петр Пархомчик.

Напомним, с начала 2024 года китайские автомобили стали пользоваться большим спросом в Сибири. В Россию же было экспортировано 52 тысячи автомобилей "Geely".