Dava посетит выставку детских рисунков «Мир глазами детей» в Новосибирске

На целый день 1 июня Михайловская набережная превратится в настоящий островок детства. Посоревноваться в ловкости, поиграть в захватывающие игры, научиться чему-то новому на мастер-классе и в живую послушать выступление звезд, наконец, увидеть фантастическое шоу – пение сводного хора из 1000 юных певцов – на празднике для каждого члена семьи найдутся и занятия по душе, и море незабываемых впечатлений и позитива.

Именно в этот день состоится финал конкурса «Мир глазами детей», лучшую работу выберут жители Новосибирска на празднике 1 июня.

Ещё есть время побороться за главный приз, ведь заявки на участие принимаются до 31 мая. Рисунки юных новосибирцев будут размещены на официальном сайте конкурса для проведения онлайн-голосования. Каждую пятницу будут выбраны три рисунка, лидирующие по количеству лайков. Работы 27 финалистов станут известны 31 мая 2024 года.

Рисунки лидеров конкурса станут участниками выставки, которая пройдёт в День защиты детей, 1 июня, на Михайловской набережной. Все гости праздника смогут проголосовать за понравившуюся работу, отсканировав QR-код возле экспозиции. Имена трёх победителей будут оглашены на мероприятии — они получат приятные призы.

Кроме того, автор каждой работы конкурса «Мир глазами детей» получит памятные подарки за участие на празднике от СибФМ Group.

Пусть каждый рисунок станет маленьким шедевром, отражающим уникальный взгляд ребёнка на окружающую действительность.

Гостей праздника ждет множество мастер-классов, игры на свежем воздухе, интерактивные площадки и многое другое.

Генеральный партнер: Семейный развлекательный центр «Веселый остров».

Генеральный автопартнёр: Группа компаний «Альт–Парк».

Официальные партнеры: Гипермаркет детских товаров «Бубль-Гум», Частная школа «Top IT School», Клиника «один плюс один»

Официальный партнёр по безопасности: Агентство Безопасности «ГВАРДИЯ»

Информационные партнеры: Группа компаний «Реклама Онлайн», телеканал «ОТС», Торгово-развлекательный центр «Галерея Новосибирск».

Партнеры: «MINIDINO» — сибирский бренд одежды, Сеть супермаркетов «Быстроном», Офтальмологический центр «ГЛАЗКА», ООО «Лаборатория Гемотест», «Алло, мама»- магазины аксессуаров для телефонов, Футбольная школа «Динамо» в Новосибирске, Агрохолдинг «Гудвилл».

Генеральный фуд партнер: «Sova Bar».

Сладкий партнер: Мороженое, десерты и напитки «33 пингвина».

Фуд партнеры: Торговый дом «Куликовский» , Торговая марка «Голодный пес», Авторская пекарня «ВафLand», «Alcreme», «#НаКофеине», «Штолле» — пироги Сибири, «Monty» — манты: ресторан одного блюда, «Лаборатория кофе», «Crosby cofee», кафе-блинная «Tinlinna», корейский fast-food с сибирским характером «Corn tiger cheese» , ООО «Шеф Дым», HOTDOGS , ООО «Томское молоко», Ресторан доставки авторской кухни «Plita & Chef»,«A.Ganziy» кондитерская Анастасии Ганзий, Экомаркеты «Жимолость», «GARAGE SANCHEZ», Магазин хорошей еды "Жизньмарт", Мясной бар «Beefy».