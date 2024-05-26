«Детский сад» бельчат приютила волонтер в Новосибирске

Зоозащитнице в Новосибирске на воспитание поступили сразу семь малышей белок.

«Гайно со слепышами и немного старше, из других гнезд. И это, просто, был ветер...

Пожелаем Алисе сил выкормить хвостатый детский сад!» — говорится в посте группы «БЕЛКОСПАС. Помощь белкам» во «ВКонтакте».

На фотографиях волонтеры показали, как бельчата уютно устроились и спят в меховой кроватке, с аппетитом пьют молоко из шприца.

Активисты просят всех, кто нашел беспомощных и раненых лесных грызунов, писать им в группу.

Ранее мы рассказывали, как белка из леса переехала жить в квартиру и стала участницей конкурса «Главный котик Новосибирска-2021».