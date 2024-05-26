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проиcшествия

На проспекте Дзержинского в Новосибирске произошла массовая авария

Фото: «АСТ-54» во «ВКонтакте»

В Новосибирске 25 мая на проспекте Дзержинского в результате массовой аварии образовалась большая пробка.

Как сообщается в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте», ДТП произошло недалеко от парка «Березовая роща» возле дома № 2/2.

На фотографии видно, что в аварии участвовало не менее четырех автомобилей. У некоторых из них серьезные повреждения.

«Колеса оторвало почти у всех», — сообщил автор поста.

В результате аварии образовался затор от улицы Гоголя до площади Олега Антонова.

Напомним, что в Новосибирске прошел рейд по выявлению затонированных автомобилей.

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Нина Раневская
Журналист

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