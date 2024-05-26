Новосибирец Дава не стал извиняться перед Бузовой в гонке за сокровищами императора

На телеканале ТНТ 26 мая выйдет очередная серия «Сокровищ Императора», где новосибирский блогер Дава и ведущая шоу Ольга Бузова продолжат выяснять отношения.

Зрители с интересом наблюдают не только за процессом гонки звездных команд, но и за общением экс-пары знаменитостей, которое становится все более теплым. Атмосфера на съемочной площадке накаляется, сегодня будет определена тройка финалистов и состоится очередной серьезный разговор Давида и Ольги.

«Знаешь, Давид, чего я хочу и чего ждала на самом деле? Чтобы ты попросил у меня прощения за все то, что было сделано», — сказала телеведущая.

Она напомнила, что расставание прошло некрасиво, Дава ее сильно обидел. Новосибирец частично признал вину, но прощения не попросил.

«Накосячил, повзрослел. Нужно было время, чтобы многое осознать», — только и сказал блогер, чем возмутил второго ведущего телепроекта Михаила Галустяна.

Все подробности можно узнать в шоу «Сокровища Императора» уже сегодня в 19:00.

Кстати, Дава выступит в Новосибирске 1 июня — на празднике, организованном в честь Дня защиты детей.