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общество культура

Новосибирцы бросились фотографироваться на фоне цветущих яблонь

Фото: телеграм-канал Анны Терешковой

В Новосибирске любители селфи спешат запечатлеть себя на фоне цветущих яблонь Рудольф.

Моду на фотографии с Михайловской набережной в цветущих яблонях задала бывший вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова. В конце этой недели она выложила первая селфи в своём Телеграмм-канале.

«На Михайловской зацвели яблони Рудольфа! Кто-то сомневался? Очень красиво!»,

— написала в посте Терешкова.

После этого на Михайловскую набережную потянулись буквально толпы желающих запечатлеть себя на фоне цветущих деревьев.

Этой моде уже около двух лет: завела её как раз Анна Терешкова. Именно под её руководством прошла высадка редких декоративных яблонь, которые плохо приживаются в Сибири. У новосибирцев есть ещё неделя цветения этих деревьев, чтобы сделать красивые фотографии.

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Елена Отмахова
журналист

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