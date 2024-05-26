Второго новосибирского генерала Ахмедова сняли с поста

Второго по счёту новосибирского генерала сняли с поста: что известно о военном начальнике Сухрабе Ахмедове.

Несмотря на то, что Сухраб Ахмедов обновлял свои погоны дважды в прошлом году, в 2024-м командующего 20-й армии ждал неприятный сюрприз: военного начальника сняли с поста.

Что известно о новосибирском генерале?

Сухрабу Ахмедову сейчас 49 лет, в декабре этого года он должен отметить полувековой юбилей. Родился генерал-лейтенант в городе Грозном. Уроженец Чечено-Ингушской АССР – потомственный военный. Его отец Султан Ахмедов ушёл в отставку, дослужив до звания полковника.

Ахмедов-младший окончил Новосибирское высшее военное командное училище в 1996 году. Первые свои шаги по картерной лестнице Сухраб Ахмедов делал в столице Сибири. После этого продолжал службу уже в южных городах – Батуми и Буйнакск.

Карьера Сухраба Ахмедова пошла в гору после того, как в 2005 году он завершил обучение в Военной академии имени М. В. Фрунзе в Москве.

Начинал свой путь военный начальник с командования полком 36 гвардейской отдельной мотострелковой бригады в городе Борзя Забайкальского края. С 2009 года он стал командиром 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты и занимал руководящие должности, включая заместителя начальника береговых войск Тихоокеанского флота.

Взлётным в карьере Сухраба Ахмедова стал 2023 год. В феврале он получил погоны генерал-майора, а уже декабре достиг звания генерал-лейтенанта.

Пока официальных комментариев по поводу отстранения Сухраба Ахмедова от исполнения обязанностей командующего 20-й армии не последовало. Источники Минобороны лишь поясняют, что он в отпуске.

Ситуация с Ахмедовым очень напоминает ту, что год назад складывалась с «генералом Армагеддоном»: Сергея Суровикина, который также получил образование в НВВКУ, отодвинули после восстания Евгения Пригожина. Однако в свете последних событий он может и вновь вернуться на олимп армейских генералов.