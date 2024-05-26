Под Новосибирском грибник нашёл первые подберезовики

В Новосибирской области грибники делятся первым урожаем в 2024 году: около Бердска уже выросли подберёзовики.

Как рассказывает один из участников группы “Грибы и грибные места Новосибирск и НСО” в социальной сети «ВКонтакте», под Бердском он нашёл хоть и маленькие, но подберёзовики. Их счастливый грибник нашёл в минувшую субботу, 25 мая. Благородным грибам хватило полмесяца сухой и тёплой погоды, чтобы вырасти до внушительных размеров.

«Подберëзовик действительно может вырасти так стремительно. Первые разведчики!»,

‒ написал автор поста.

Грибник рассказал, что удачно поохотился в районе санатория «Сибиряк». Однако нашлись и те, кто категорически отказался верить в столь раннюю находку.

Напомним, уже в начале мая новосибирские грибники также хвастались вёдрами со сморчками, которые удалось собирать в то время, когда ещё лежал снег.