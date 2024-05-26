Под Новосибирском жители села сняли на видео стаю диких кабанов

В Тогучинском районе Новосибирской области стая диких кабанов пришла в деревню к людям.

С десяток диких кабанчиков обнаружила жительница деревни Налётиха Тогучинского района. Женщина пошла посмотреть на пастбище коров. Видео с этой встречи подписчица поделилась в Телеграмм-канале «ACT-54 Black».

«Стою не шевелюсь! Хорошо хоть не медведя встретила»,

- прокомментировала своё видео селянка.

Впрочем, для жителей отдалённых деревень подобные ситуации уже перестали быть редкостью. Как говорят в Налётихе, диких кабанов здесь можно встретить даже на центральной улице села.

Забавный случай произошёл и весной прошлого года: в деревне Весёлая в Северном районе Новосибирской области кабан пытался попасть в сельский клуб.