Поисковики Новосибирской области не теряют надежды найти 3 пропавших детей

В Международный день пропавших детей, 25 мая, поисковики опубликовали список ребят, пропавших в разные годы на территории России, среди них — трое из Новосибирской области.

«Это день, когда мы, поисковый отряд «ЛизаАлерт», хотим поддержать семьи, в которые пришла беда: пропал ребенок и не был найден. Мы с вами, мы ищем и будем продолжать искать. Мы верим», — говорится в посте новосибирских активистов во «ВКонтакте».

Они подчеркнули, что взрослые должны сделать все возможное, чтобы найти пропавших детей — о них не должны забывать. Поисковики опубликовали видео с фотографиями ребят, они попросили вглядеться в их лица, ведь, возможно, кто-то из них рядом, и просто не может найти дорогу домой. Представители «ЛизыАлерт» отметили, что дети из ролика могли измениться внешне — некоторые из них потерялись много лет назад.

Так, продолжаются поиски пропавших в Новосибирской области. Костю Кривошеева видели в последний раз 11 лет назад в поселке Озерки № 6 Каргатского района области, ему тогда было восемь лет. В селе Тавное Доволенского района с 2015 года ищут Салима Самойлова. В апреле этого года в Куйбышеве пропал 16-летний Фанис Назпов.