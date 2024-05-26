Уровень воды в Оби в ближайшие три дня может подняться до критической отметки

В ближайшие три дня уровень воды в реке Оби может достичь критической отметки.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю, на территории края продолжается вторая волна паводка. Специалисты отмечают, что уровень воды в Оби может подняться до опасных отметок.

Спасатели сообщают, что в ближайшие три дня в реке Оби от Усть-Чарышской Пристани до Барнаула и ниже по течению сохранится высокий уровень воды.

При этом в Республике Алтай уровень воды в реках снижается, что дает надежду местным жителям на более спокойное прохождение второй волны паводка.

В микрорайоне Затон города Барнаула продолжает работать оперативная группа МЧС. Подтопленными остаются 22 придомовых участка.

По прогнозам синоптиков, в селе Усть-Чарыш есть вероятность подтопления прибрежных территорий. Уровень воды в реке Оби 26 и 27 мая может подняться до 575–590 см. При этом опасной считается отметка в 580 см.

Напомним, что жители Новосибирской области столкнулись с майским снегопадом.