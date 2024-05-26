В Новосибирске агроном Шубина рассказала о богатом урожае клубники

Агроном из Новосибирска Людмила Шубина рассказала, как добиться высоких результатов при выращивании клубники.

Людмила Шубина назвала алгоритм, который помогает вырастить хороший урожай клубники. Как говорит агроном, начать работу с побегами следует с подкормки. Для этого следует использовать мочевину в пропорциях – 30 грамм на 1 квадратный метр.

«Также необходимо почистить землянику: убрать старые листья и подрыхлить хвойными опадом, соломой почву»,

- объяснила Людмила Шубина изданию «АиФ-Новосибирск».

Как говорит агроном, в междурядье необходимо сохранить влагу для дальнейшего развития побегов. Мочевина отлично защищает викторию от выдувания майскими ветрами.

Вообще почти все садоводы согласны с тем, что хороший урожай клубники невозможен без подкормки. Для этого подойдут многие народные средства – какие именно, читайте здесь.