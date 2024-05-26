В Новосибирске показывают пиратские фильмы со встроенной рекламой

Пиратскую продукцию на российском кинорынке стали снабжать рекламой: её встраивают в диалоги героев. На это пожаловались новосибирцы.

Как известно, американский кинематограф теперь доступен россиянам только в пиратских копиях. Однако даже эти варианты, которые доходят до массового зрителя, теперь снабжаются рекламным блоком.

В качестве примеров — фильм «Кинг Конг и Годзилла: Новая империя», а также новый сезон американского сериала «Настоящий детектив» с Джоди Фостер в главной роли. В промежутках между диалогами актёров вмонтирована реклама известного маркетплейса.

«Сначала не очень понимаешь, что вообще происходит. Думаешь, что ослышался, – рассказывает житель Новосибирска Сергей Черешнев. – Но такая наглость повторяется несколько раз за серию. Если почитать комментарии о такой рекламе, то они все нецензурные».

Корреспонденты BFM-Новосибирск пытались выяснить: может ли это стать поводом для судебного разбирательства. Однако пока в России не было таких судебных прецедентов.

«Мы обратились с вопросом к компании, которая размещает рекламу на одном из популярных пиратских ресурсов,

– рассказал BFM сотрудник юридической компании Юсконсалт Марк Вахрамеев. – В переписке они подчеркивали, что являются рекламной сетью и не являются поставщиками контента. Отвечая на вопросы о рисках, утверждали, что в случае нарушения правомерности использования контента, спросят с владельца сайта и возможного поставщика этого контента, но не с них или рекламодателей».

В начале года кинокритики составили чек-лист фильмов, премьеры которых хотели увидеть россияне, но почти все они доступны теперь только в пиратских версиях.