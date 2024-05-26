В Новосибирске полицейские проверят информацию о нападении на девушку

Полицейские проверяют информацию о вечернем нападении на девушку в Новосибирске.

Информация о том, что на девушку напал неизвестный, появилась в социальных сетях 26 мая. В сообщении, которое опубликовано в паблике АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте», говорится, что преступление было совершено накануне вечером – в субботу, 25 мая, около 21:15, на остановке «ЦУМ».

Очевидцы утверждают, что неизвестный в балаклаве и одетый во всё чёрное напал на девушку сзади и начал её домогаться. Жертва вырвалась и обратилась за помощью к прохожим.

По данному факту сейчас проводится проверка. Полицейские устанавливают личность возможного преступника. Здоровью самой девушки сейчас ничего не угрожает.

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