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В Новосибирске после съёмок программы «Играй, гармонь» украли музыкальный инструмент

Фото: Евгении Головацкой из архива Сиб.фм

После съёмок очередной телепередачи «Играй, гармонь» в Новосибирске один из музыкантов остался без музыкального инструмента.

Об этом инциденте организаторы шоу «Играй, гармонь» сообщили на официальной странице телепередачи. Сам инцидент произошёл несколько дней назад.

«На съемках телепрограммы в Новосибирске у гармониста Константина Красноперова украли гармонь»,

- сказано в сообщении группы.

Также организаторы съёмок объявили сбор средств на новую гармонь для Константина Красноперова.

Кстати, это не первое происшествие в Новосибирске, связанное с народной программой. В конце 2022 года её представителям пришлось даже судиться. В Арбитражный суд Новосибирской области поступил иск от ФНС России по Новосибирской области. Налоговики потребовали сменить вывеску на Российском центре «Играй, гармонь» имени Геннадия Заволокина.

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Елена Отмахова
журналист

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