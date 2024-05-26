В Новосибирске после съёмок программы «Играй, гармонь» украли музыкальный инструмент

После съёмок очередной телепередачи «Играй, гармонь» в Новосибирске один из музыкантов остался без музыкального инструмента.
Об этом инциденте организаторы шоу «Играй, гармонь» сообщили на официальной странице телепередачи. Сам инцидент произошёл несколько дней назад.
«На съемках телепрограммы в Новосибирске у гармониста Константина Красноперова украли гармонь»,
- сказано в сообщении группы.
Также организаторы съёмок объявили сбор средств на новую гармонь для Константина Красноперова.
Кстати, это не первое происшествие в Новосибирске, связанное с народной программой. В конце 2022 года её представителям пришлось даже судиться. В Арбитражный суд Новосибирской области поступил иск от ФНС России по Новосибирской области. Налоговики потребовали сменить вывеску на Российском центре «Играй, гармонь» имени Геннадия Заволокина.