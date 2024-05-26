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проиcшествия

В Новосибирске следователи разберутся в подростковой драке

Фото: СУ СКР

В СУ СКР по Новосибирской области заинтересовались инцидентом, произошедшим между несовершеннолетними в Октябрьском районе.

«Сегодня в одном из средств массовой информации опубликована информация о том, что вечером 24 мая на территории Октябрьского района города Новосибирска группа подростков применила насилие в отношении несовершеннолетних», — сказали в пресс-службе регионального следкома 26 мая.

Они отметили, что жизни и здоровью участников драки ничего не угрожает. Организована доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам работы будет принято процессуальное решение.

Ранее мы писали о том, как в Новосибирске произошла массовая драка, которая закончилась стрельбой.

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Галина Чебыкина
Журналист

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