В Новосибирске судовладельцы должны знать ответы на 1,5 тысячи вопросов

Для получения права управления маломерным судном претенденту нужно знать ответы на полторы тысячи вопросов.

Сдавать теорию по обновленным вопросам судовладельцы начнут с 10 июня, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области. Отвечать на все полторы тысячи вопросов не нужно, но знать ответы важно — неизвестно, какие именно даст аттестуемому автоматизированная система.

«Часть вопросов затрагивает знания по моторным и парусным судам, гидроциклам и судам особой конструкции. Другой раздел содержит теорию по внутренним водам и водным путям страны, а также внутренним морским водам и территориальному морю Российской Федерации», — сказали в ведомстве.

Ранее мы рассказывали, что лодка с двумя мужчинами перевернулась в Новосибирске.