В Новосибирской области две пенсионерки не смогли получить часть накопительной пенсии

Две пожилые женщины из Новосибирской области не получили часть своих пенсионных накоплений.

Социальный фонд не предоставил двум жительницам Сибири Светлане и Асе право на получение выплат, поскольку сумма их накоплений превысила 5% от размера страховой пенсии по старости.

Позже стало известно, что они будут получать положенные выплаты — по тысяче рублей в месяц в течение 19 лет.

Но у пенсионерок все еще есть шансы. С 1 июля этого года минимальный порог для получения накоплений увеличится в два раза. Расчет будет производиться исходя из прожиточного минимума, а не из размера страховой пенсии.

По данным регионального отделения Социального фонда, в прошлом году жители получили 12 485 единовременных выплат из своих пенсионных накоплений. Об этом сообщает издание «Прецедент».

Напомним, что новосибирцы приняли участие в акции по сбору вторсырья.