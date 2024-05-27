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Бастрыкин поручил возбудить дело после инцидента с подростками-вымогателями в Новосибирске

Фото: Сиб.фм

Александр Бастрыкин поручил возбудить дело в связи с инцидентом с подростками-вымогателями в Новосибирске.

Следственный комитет РФ по Новосибирской области начал проверку по факту инцидента, произошедшего между несовершеннолетними в Октябрьском районе города.

Так, по данным ведомства, вечером 24 мая на территории района группа подростков напала на 13-летних детей.

Отмечается, что жизни и здоровью участников потасовки ничего не угрожает.

В данный момент СУ СК проводит доследственную проверку. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Помимо этого, председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту инцидента.

Напомним, что в Бердске предприятие задолжало 266 миллионов рублей.

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Нина Раневская
Журналист

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