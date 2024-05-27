Бастрыкин поручил возбудить дело после инцидента с подростками-вымогателями в Новосибирске

Александр Бастрыкин поручил возбудить дело в связи с инцидентом с подростками-вымогателями в Новосибирске.
Следственный комитет РФ по Новосибирской области начал проверку по факту инцидента, произошедшего между несовершеннолетними в Октябрьском районе города.
Так, по данным ведомства, вечером 24 мая на территории района группа подростков напала на 13-летних детей.
Отмечается, что жизни и здоровью участников потасовки ничего не угрожает.
В данный момент СУ СК проводит доследственную проверку. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Помимо этого, председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту инцидента.
Напомним, что в Бердске предприятие задолжало 266 миллионов рублей.