Бастрыкин поручил возбудить дело после инцидента с подростками-вымогателями в Новосибирске

Александр Бастрыкин поручил возбудить дело в связи с инцидентом с подростками-вымогателями в Новосибирске.

Следственный комитет РФ по Новосибирской области начал проверку по факту инцидента, произошедшего между несовершеннолетними в Октябрьском районе города.

Так, по данным ведомства, вечером 24 мая на территории района группа подростков напала на 13-летних детей.

Отмечается, что жизни и здоровью участников потасовки ничего не угрожает.

В данный момент СУ СК проводит доследственную проверку. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Помимо этого, председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту инцидента.

Напомним, что в Бердске предприятие задолжало 266 миллионов рублей.