Биометрию стали применять для доступа на мероприятие

Систему доступа и выдачу бейджей на мероприятие по биометрии развернул ВТБ. Успешный опыт применения данной системы на выставке «Россия» позволил тиражировать решение на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР), проходившей в Нижнем Новгороде 21-24 мая 2024 года.

При регистрации на мероприятие посетителям конференции в качестве альтернативы доступа по бейджам была предложена возможность прохода на выставку по биометрии. Для этого посетителям необходимо было зарегистрировать биометрию в Единой биометрической системе (ЕБС) и дать согласие на ее обработку.

Технология распознавания лица от VisionLabs за доли секунд позволяла посетителям проходить на все мероприятия конференции, минуя проверку их бейджей вручную сотрудниками ЦИПР. Это экономило время и способствовало сокращению очередей при входе в павильоны, где проходили мероприятия конференции, а также непосредственно перед залами с сессиями деловой программы ЦИПР. В качестве дополнительного бонуса посетителям предлагался кофе, который можно было получить бесплатно также по биометрии.

«Биометрическому способу аутентификации на конференции отдали предпочтение порядка 10% посетителей мероприятия. Мы считаем это показателем успешного кейса. Запуск системы на ЦИПР стал логичным шагом после ее апробации и применения на выставке «Россия» на ВДНХ с февраля 2024 года и по настоящее время. На ЦИПР наша система была задействована непосредственно в осуществлении контроля доступа на конференцию. В дальнейшем мы продолжим развитие системы на других крупных мероприятиях», — отметил Сергей Безбогов, заместитель руководителя технологического блока — старший вице-президент ВТБ.

Сейчас биометрический способ аутентификации используется в качестве альтернативы в работе различных сервисов – как государственных, так и коммерческих.

«Основной принцип реализации услуг по биометрии – безопасность данных и удобство для гражданина. Опыт показал, что такие системы доступа надежны и обеспечивают сохранность данных в полном соответствии с самыми строгими требованиями законодательством», — отметил генеральный директор ЦБТ Владислав Поволоцкий.