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общество проиcшествия

Бывший боец ЧВК был задержан в Красноярском крае — его подозревают в убийстве

Фото: Сиб.фм

По подозрению в убийстве задержали бывшего бойца ЧВК.

По данным источников правоохранительных органов, бывшего бойца частной военной компании задержали по подозрению в убийстве в Курагинском районе Красноярского края.

Уточняется, что 26 мая 2024 года у экс-бойца возник конфликт с 50-летним мужчиной и он выстрелил ему в голову, отчего тот скончался на месте.

Стрелка задержали, сейчас с ним работают следователи.

Напомним, что в Новосибирске сотрудники ФСБ задержали мошенников с «Пушкинской картой».

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Валерия Митрохина
Журналист

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